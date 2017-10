1 op 7 de rusthuizen duurder Sp.a pleit voor maximumfactuur ASTRID ROELANDT

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Meer dan één op de zeven Vlaamse rusthuizen heeft afgelopen jaar z'n prijzen verhoogd. Sp.a pleit daarom opnieuw voor een maximum- factuur in de ouderenzorg, maar volgens minister Vandeurzen is die achterhaald.

Tussen juli 2016 en augustus van dit jaar is de prijs van 223 van de 1.482 Vlaamse zorgvoorzieningen voor ouderen opgeslagen. "En een rusthuis wás gemiddeld al meer dan 400 euro duurder dan het pensioen van de bewoners", zegt Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a), die de cijfers opvroeg bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Een doorsnee pensioen bedraagt 1.250 euro, terwijl een doorsnee rusthuis 1.660 euro per maand kost. En voor 15% van de instellingen is daar nu nog eens een stuk bijgekomen." Zijn partij vraagt daarom een maximumfactuur in de ouderenzorg. "De kosten van het rusthuis mogen nooit hoger zijn dan het pensioen dat iemand krijgt."

Jo Vandeurzen nuanceert. "Rusthuisbewoners kunnen momenteel een maandelijkse zorgpremie van 130 euro krijgen, er is een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en een basisondersteuning voor wie een handicap heeft. Bovendien heeft de Vlaamse overheid instrumenten ontwikkeld om de financiële toegankelijkheid van de woon-zorgcentra te optimaliseren."

De minister noemt het idee van een maximumfactuur daarom "achterhaald". "Mensen zullen misschien minder betalen voor het rusthuis, maar wat de overheid bijpast, moet ze ook ergens halen. Dat zou dan via ieders belastingbrief zijn - óók die van jonge gezinnen, die al een bijdrage betalen via de zorgverzekering."



