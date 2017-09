1 op 4 Vlamingen voelt zich eenzaam, 54% wil doodstraf voor moordenaars (en andere opmerkelijke conclusies uit onderzoek naar grote levensvragen) HA

Studiebureau Why5Research en Radio 1 bevroegen in april van dit jaar 1.000 mensen over hun belangrijkste existentiële vragen. De Vlaming ligt vooral wakker van zijn persoonlijke gezondheid en geluk. Dat blijkt uit een onderzoek naar de grote levensvragen dat een studiebureau uitvoerde in het voorjaar van dit jaar. Andere opmerkelijke conclusies zijn dat een op de vier zich eenzaam voelt en dat 55 procent vindt dat geld gelukkig maakt.

Studiebureau Why5Research en Radio 1 bevroegen in april van dit jaar 1.000 mensen over hun belangrijkste existentiële vragen. Opvallend is dat de top vijf van grote levensvragen volledig draait rond persoonlijke gezondheid, geluk en een doel hebben in het leven. Vragen als "Wat maakt mijn leven de moeite waard? ", "Zal ik een goede oude dag hebben?" of "Zullen mijn kinderen en kleinkinderen gelukkig zijn?" houden Vlamingen heel sterk bezig. De vraag die mensen het meeste bezighoudt is: "Hoe kan ik lichamelijk gezond blijven?"

Opmerkelijk is dat vragen rond het religieuze of overstijgende niet bovenaan de lijst staan. "Bestaat er een god?" of "Is er leven na de dood?": slechts 24 procent en 22 procent is "ermee bezig". Tegelijk blijkt uit het onderzoek dat een derde van de Vlamingen gelooft in iets dat ons overstijgt. En 20 procent gelooft in God.

Dat is niet zo opmerkelijk, zegt, zegt Dr. Johan Van der Vloet, die meeschreef aan het boek 'De Grote Levensvragen'. "Existentiële vragen worden meestal pas gesteld op het moment dat ze zich heel concreet aandienen. Bijvoorbeeld als je ernstig ziek wordt of een kind verliest", zegt hij. "Als het leven gewoon voortkabbelt, zijn Vlamingen meer betrokken op hun eigen lichaam en het geluk van de mensen die nabij zijn. In het onderzoek zie je een rechtstreeks verband tussen het meemaken van een aangrijpende gebeurtenis en aandacht voor het overstijgende."

Zelfmoord

Het onderzoek levert ook interessante gegevens op rond een reeks actuele thema's. Zo voelt het merendeel van de Vlamingen zich gelukkig (65 procent) en vindt 54 procent dat moordenaars de doodstraf moeten krijgen. Een op de vier (24 procent) heeft reeds overwogen om zelfmoord te plegen. Meer dan de helft (54 procent) zegt dat hij/zij positief naar de toekomst kijkt en een op de vier (25 procent) zegt dat hij/zij zich eenzaam voelt.

'De Grote Levensvragen' van Friedl' Lesage, Johan Van der Vloet, Ilse Cornu van uitgeverij Lannoo is te koop in de boekhandel voor 24,99 euro.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.