1 op 3 werkzoekenden in Halle-Vilvoorde is het Nederlands niet machtig kg

19 maart 2018

17u50

Bron: Belga 6 Ruim 36 procent van de werkzoekenden in Halle-Vilvoorde had het Nederlands in 2017 niet onder de knie. Deze groep is gemiddeld ook iets langer werkloos dan werkzoekenden die het Nederlands wel machtig zijn. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Willy Segers (N-VA).

Vooral in de faciliteitengemeenten rond Brussel is de kennis van het Nederlands onder de werkzoekenden beperkt of onbestaande. Zo loopt hun aandeel in Drogenbos op tot 73,5 procent. In Kraainem en Linkebeek gaat het om bijna 69 procent, terwijl het in Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode en Wemmel schommelt rond 60 procent.

Ook in sommige andere gemeenten worden vrij hoge percentages genoteerd. In Machelen had meer dan de helft van de werkzoekenden (53,2 procent) vorig jaar geen of slechts een beperkte kennis van het Nederlands. In Zaventem, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw en Grimbergen lag dat percentage tussen 40 en 50 procent.

Werkzoekenden met geen of slechts een beperkte kennis van het Nederlands zijn in Halle-Vilvoorde iets langer werkloos dan anderen. Van alle werkzoekenden die al meer dan twee jaar op zoek is naar een job, kent 20,4 procent weinig of geen Nederlands. Slechts 18,4 procent uit die groep bestaat uit werkzoekenden die het Nederlands wel beheersen. In de groep die één tot twee jaar werkzoekend is, is dat respectievelijk 18,2 en 14,5 procent.