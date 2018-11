1 op 3 vrouwen die bevallen in België heeft overgewicht KVDS

26 november 2018

18u15 0 35 procent van alle vrouwen die in ons land bevielen in 2015, woog te zwaar. Dat blijkt uit het European Perinatal Health Report dat vandaag werd gepubliceerd en een beeld geeft van de gezondheid van zwangere vrouwen en baby’s in Europa.

59,1 procent van de vrouwen die bevielen in 2015, had bij het begin van de zwangerschap een perfecte BMI tussen 18,5 en 25. 22,8 procent had overgewicht (een BMI van 25 tot 30) en 12,7 procent leed zelfs aan obesitas (een BMI van hoger dan 30). Samengeteld woog dus 35,5 procent van de betrokken vrouwen te zwaar.

Cijfers

Alleen Malta (37,5 procent), Duitsland (38 procent), Zweden (39,6) en het Verenigd Koninkrijk (dat rond de 50 procent scoort) doen slechter. Er moet wel bij worden gezegd dat maar 12 van de 31 landen die deelnamen aan het onderzoek, cijfers leverden.





De cijfers zijn belangrijk omdat overgewicht een effect kan hebben op de gezondheid van zowel moeder als baby. Het vergroot de kans op complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling en op aandoeningen bij het pasgeboren kind. (lees hieronder verder)

Moeders met overgewicht bevallen ook vaker met een keizersnede. In 2015 beviel 21,3 procent van alle vrouwen overigens op die manier. En dat is iets onder de Europese mediaan.

Ook opmerkelijk: de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen in België. De overgrote meerderheid (67,9 procent) zit in de leeftijdscategorie 25-34 jaar en 11,9 procent in de leeftijdscategorie 20-24. Die leeftijdscategorieën worden beschouwd als ideaal. Jongere en oudere moeders hebben immers een hoger risico op onder meer vroeggeboorte, groeibeperkingen en prenatale sterfte. (lees hieronder verder)

Jonge moeders hebben vaker een lagere sociale status, krijgen minder goede zorg en hebben een slechtere voeding, oudere moeders krijgen vaker te kampen met bijvoorbeeld een hoge bloeddruk en diabetes tijdens de zwangerschap en geboorteafwijkingen bij hun kind. In België was 1,7 procent van de vrouwen die bevielen in 2015 jonger dan 20. 18,5 procent was ouder dan 35. Daarmee scoren we onder de Europese mediaan en dat is dus goed nieuws.

De Europese trend om steeds later kinderen te krijgen, is overigens ook te zien bij ons. In vergelijking met 2010 waren er 2,3 procent meer vrouwen die ouder waren dan 35 toen ze bevielen.

