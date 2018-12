1 op 3 is bang om eenzaam te eindigen Sabine Vermeiren

17 december 2018

04u35 0 De Vlaming is bang dat hij of zij er op een dag alleen voor zal staan. En hulp vragen zit niet in onze aard: acht op de tien weten nu al dat ze het daar moeilijk mee zullen hebben. Meer dan één op de drie vreest dat die situatie uiteindelijk zal leiden tot eenzaamheid.

Sociale media hebben ervoor gezorgd dat onze vrienden maar één klik weg zijn, maar als puntje bij paaltje komt, is 35% van de Vlamingen bang om eenzaam te eindigen. Een nog grotere groep van 40% vreest er alleen voor te staan en 10% gaat ervan uit dat helemaal niemand voor hem of haar zal zorgen als dat nodig is. Dat blijkt uit een bevraging van duizend mensen door iVox.

Een erg grote meerderheid (78%) durft dan ook niet om hulp te vragen. In meer dan de helft van de gevallen omdat hij of zij niemand tot last wil zijn, terwijl 16% eenvoudigweg niet weet op wie een beroep te doen.



Anderzijds zou hulp vragen niet eens nódig moeten zijn, want de enquête wijst eveneens uit dat de Vlaming het heus wel ziet als iemand bijstand kan gebruiken. Bijna de helft geeft aan iemand te kennen die hulp nodig heeft om zelfstandig te leven. In zeven op de tien gevallen gaat het om een buur of familielid.

De bevraging gebeurde in opdracht van Helpper, een online ontmoetingsplaats die oude of hulpbehoevende mensen in contact wil brengen met buren die een handje kunnen helpen bij boodschappen of klussen.

"In feite is eenzaamheid een soort van 'levend dood' zijn", zegt professor Psychologie Stefaan Lievens (UGent).

