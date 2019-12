1 op 2 Vlamingen wil nú nieuwe verkiezingen Sven Spoormakers

16 december 2019

19u08

Bron: Eigen berichtgeving 406 Voor 1 op 2 Vlamingen is het genoeg geweest, de aanslepende regeringsvorming. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir. Liever dan nog langer informateurs elkaar laten opvolgen, vindt 51% van de Vlamingen dat er maar meteen nieuwe verkiezingen moeten komen.

Als de stemintenties uit De Grote Peiling realiteit blijken te zijn, zou de puzzel echter nòg moeilijker liggen om een federale regering te vormen. Het Vlaams Belang en de PVDA zouden in dat geval een grote winst boeken, de traditionele partijen zouden verliezen.

Vooral kiezers van het Vlaams Belang (74%) zijn dan ook voorstander van onmiddellijke verkiezingen. Bij Groen zitten ze het minst te wachten op een nieuwe stembusslag. Slechts 21% wil onmiddellijk nieuwe verkiezingen. In Wallonië is de teneur helemaal anders: daar is amper 29% overtuigd dat de huidige politieke impasse opgelost kan worden door opnieuw te gaan stemmen.

Daarenboven vindt 65% van de Vlamingen dat er een wet moet komen die nieuwe verkiezingen verplicht als de regeringsvorming langer dan zes maanden aansleept. In Wallonië leeft dat gevoel met 48% veel minder.

“Uitstelgedrag neemt waanzinnige vormen aan”

“Het uitstelgedrag begint waanzinnige vormen aan te nemen”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). “We zijn bijna zeven maanden na de verkiezingen en dan nog zeggen partijvoorzitters dat het ‘nog te vroeg’ is voor deze of gene stap. Ik ben er stilaan van overtuigd dat we gebaat zouden zijn met een deadline als drukkingsmiddel. Want nu wordt de blokkering een soort van perceptiestrijd en blijven partijen steken in strategische spelletjes.”

In 2010 duurde het 541 dagen voor de regering-Di Rupo in gang schoot - het is nog altijd een wereldrecord omdat Guinness World Records de 581 dagen van Noord-Ierland niet erkende. Sindsdien is er geen enkel ernstig wetgevend initiatief gekomen om dat soort van aanslepende politieke crisis te vermijden. Sinardet: “Dat het in 2010 zo lang duurde, kwam omdat de partijen -vooral N-VA en CD&V- éérst over een nieuwe staatshervorming een akkoord wilden voor er een regering werd gevormd. Uiteindelijk is het daar 485 dagen over gegaan, de echte regeringsvorming duurde maar 56 dagen. De politiek heeft die 541 dagen altijd bekeken als iets uitzonderlijks, niet als mogelijk structureel probleem.”