1 op 1 Vlamingen keek porno onder 17 jaar

Een op de drie Vlamingen zegt dat ze jonger dan zeventien jaar waren toen ze voor het eerst naar porno keken. Dat blijkt uit 'de seksenenquête 2017' van het actualiteitenmagazine Telefacts. 53,2 procent geeft toe al wel eens naar porno te kijken. Alle resultaten zijn vanavond te zien in Telefacts op VTM.



Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Ivox bij 1000 Vlamingen tussen achttien en 78 jaar.



30,7 procent van de Vlamingen zegt dus dat ze jonger waren dan zeventien jaar toen ze voor het eerst porno keken. Wanneer het gaat over 'de eerste keer', blijkt Vlaanderen er toch niet zo vroeg aan te beginnen als algemeen aangenomen wordt. 34,6 procent van de Vlamingen was tussen de zeventien en achttien jaar oud toen ze voor de eerste keer seks hadden. 21 procent was jongeren dan zeventien jaar oud. Een op de vijf was zelfs ouder dan twintig.



Opvallend is ook dat vrouwen op jongere leeftijd seks hebben dan mannen. Een op de vier vrouwen had seks voor haar zeventiende, bij mannen is dat slechts 17,8 procent.



Een vierde van de mannen (25,3 procent) was ouder dan twintig toen ze voor het eerst seks hadden, bij vrouwen is dat slechts 15,8 procent.



