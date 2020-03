1 miljard euro in noodbegroting voor maatregelen in de strijd tegen corona TMA ADN

16 maart 2020

11u50

Bron: Belga 70 De wet op de voorlopige twaalfden zal een provisie van 1 miljard euro voorzien voor de strijd tegen de coronacrisis in ons land. De Kamercommissie Financiën en Begroting heeft de extra provisie van 1 miljard euro al goedgekeurd. Later deze week volgt de finale goedkeuring in de plenaire Kamer.

Sinds de val van de regering eind 2018 werkt de overheid met voorlopige twaalfden. Dat wil zeggen dat de maandelijkse uitgaven in principe beperkt worden tot een twaalfde van de laatst goedgekeurde begroting.



Normaal gezien hadden de voorlopige twaalfden voor april, mei en juni vorige week al groen licht moeten krijgen in de bevoegde commissie, maar omdat verschillende fracties amendementen hadden ingediend, werd de stemming tot vandaag uitgesteld en zou er voor de middag nog overleg plaatsvinden.

Snel maatregelen

Daar werd overeengekomen dat er een provisie van 1 miljard euro wordt voorzien. Dat moet de regering de mogelijkheid bieden snel maatregelen te nemen op het vlak van de gezondheid, maar ook voor bedrijven en werknemers, in de strijd tegen de coronacrisis.



Het amendement kreeg vervolgens unanieme steun van de Kamercommissie. Ook een amendement van N-VA kreeg groen licht. Het gaat om de omzetting van een besparing op de dotaties aan de politieke fracties die de Kamer in december al goedkeurde. Alles samen komt die besparing neer op 600.000 euro. Het amendement vertaalt een eerste schijf daarvan naar de begroting.

De wet op de voorlopige twaalfden zelf kreeg quasi unanieme steun. Enkel Vlaams Belang onthield zich bij de eindstemming.

Te kleine zaal

De bespreking moest overigens even onderbroken worden. De zaal waarin de bespreking oorspronkelijk plaatsvond, was immers te klein om te garanderen dat de leden voldoende afstand tegenover elkaar konden bewaren. Na een verhuizing naar een grotere zaal, kon de commissie de draad weer oppikken.

Mocht blijken dat een miljard euro niet volstaat, dan kunnen we uiteraard dat bedrag verhogen, in samenspraak met het parlement David Clarinval (MR)

“Signaal”

"Dit is een goede zaak", reageert Calvo, die afgelopen weekend nog een oproep had gelanceerd om voldoende middelen in de noodbegroting te voorzien. "Het is een begin dat meer ruimte biedt om kort op de bal te spelen. Dit is een signaal van cohesie en samenwerking, en dat is wat we nodig hebben".

"Mocht blijken dat een miljard euro niet volstaat, dan kunnen we uiteraard dat bedrag verhogen, in samenspraak met het parlement", reageert minister van Begroting David Clarinval (MR). "Maar de regering zal in elk geval onmiddellijk over de financiële middelen beschikken die ze nodig heeft om in te staan voor de bescherming van de gezondheid van de burgers, maar ook om sectoren en werknemers te helpen die getroffen zijn door de zware maar noodzakelijke maatregelen die al werden beslist.”

‼️Eerste doorbraak dankzij samenwerking regering en fracties na overleg: in noodbegroting wordt alvast een provisie van 1 miljard euro aangelegd voor strijd tegen Corona. Straks al stemming in commissie Financiën. Besteding volgen we samen op. @DavidClarinval Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Provisie van 1 miljard Corona-middelen is net unaniem goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën 👍 #dekamer #allemaalsamen Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link