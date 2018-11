1-jarig jongetje dat door elkaar werd geschud, is overleden IVI

19 november 2018

06u48

Bron: Nieuwsblad 0 Het 1-jarig jongetje uit Ingelmunster dat vorige week zondag in kritieke toestand in het ziekenhuis is beland na mishandeling, is overleden aan zijn verwondingen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het kindje is afgelopen weekend gestorven, nadat het een week in het UZ Gent heeft gelegen.

Vorige week zondag had een van de ouders de jongen naar het ziekenhuis van Izegem gebracht met zware verwondingen. De dokters stelden daar vast dat het kind levensgevaarlijk gewond raakte nadat hij stevig door elkaar was geschud. Hij had zware letsels aan het hoofd en in de buikstreek. Daarna werd het jongetje overgebracht naar het UZ Gent.

De politie heeft daarop een onderzoek geopend. Volgens het Nieuwsblad gaat het gerecht ervan uit dat een van de ouders of hun nieuwe partners het kind door elkaar heeft geschud. Vorige week werden zij verhoord door de politie, maar nadien weer vrijgelaten. Alle vier ontkennen ze dat ze iets met de mishandeling te maken hebben.

De ouders en hun families willen niet reageren, schrijft het Nieuwsblad. De moeder van de nieuwe partner van de mama van het kindje zegt tegenover de krant wel dat ze “hoopt dat we antwoorden krijgen over wat er is gebeurd”.