1 jaar cel voor gewelddadige overval op snelwegafrit Redactie

29 november 2018

12u28

Bron: Belga 0 Een 26-jarige man uit Zaventem is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar. De man had in december vorig jaar op een afrit van de E19 in Zemst een man gewelddadig overvallen, samen met enkele andere personen. Volgens de Zaventemnaar ging het niet zozeer om een overval maar om een wraakactie na een misgelopen drugdeal.

De feiten vonden plaats op 1 december 2017 op de E19 tussen Antwerpen en Brussel. Volgens het slachtoffer reed hij op de snelweg toen hij plots achtervolgd werd door een Mercedes die hem allerlei signalen stuurde met de koplampen. Toen het slachtoffer de afrit in Zemst nam, en daar aan de kant van de weg stopte, werd hij door de inzittenden van de Mercedes uit zijn wagen gesleurd en afgeranseld. Zijn overvallers zouden hem ook bewerkt hebben met pepperspray en hem bestolen hebben.

Via beelden van een ANPR-camera kon de eigenaar van de Mercedes opgespoord worden en het slachtoffer herkende die man, de 26-jarige Zaventemnaar, ook als één van zijn overvallers. Bij de politie had de twintiger nog elke betrokkenheid bij de feiten ontkend maar voor de rechtbank gaf hij zijn aandeel toe. Alleen ging het volgens hem niet om een overval.

"We hadden met die man afgesproken om cannabis van hem te kopen", klonk het. "Maar we herkenden hem als iemand die ons bij een vorige deal geen cannabis maar kruiden had verkocht. Daarom hebben we hem een pak rammel gegeven.”

De verdediging wees er ook op dat er behalve een jas en 20 euro nauwelijks iets gestolen was.

De rechtbank oordeelde dat een eventueel misgelopen drugdeal geen reden was om iemand in elkaar te slaan en veroordeelde de twintiger tot een gevangenisstraf van 1 jaar.