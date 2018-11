1 euro voor een postzegel: prijs stijgt volgend jaar met maar liefst 15 procent TT

28 november 2018

18u07

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 40 De prijs van een prior postzegel stijgt op 1 januari met 14,9 procent tot 1 euro. Dat meldt het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, dat de verhoging heeft goedgekeurd. De nieuwe non-priorzegel zal 0,95 euro kosten. Vandaag kost een postzegel nog 0,87 euro.

Vandaag is elke postzegel in principe een priorzegel, waarbij elke brief prioriteit krijgt. Maar vanaf 1 januari maakt bpost opnieuw een onderscheid tussen prior- en nonpriorzegels. De brieven uit de eerste categorie zullen volgens bpost de volgende dag al in de bus liggen, de andere zullen langer onderweg zijn, maximaal drie dagen.

En dat heeft zijn prijs. “Voor de prior postzegel betekent de verhoging tot een stuktarief van 1 euro een toename van 14,9 procent ten opzichte van 2018, en van 26,6 procent ten opzichte van 2017", meldt het BIPT in een persbericht. Tegenover tien jaar geleden gaat het bijna om een verdubbeling (zie grafiek).



De nieuwe non-priorzegel zal 0,95 euro kosten, dat is ook duurder dan de huidige priorzegel (0,87 euro). Wie nog postzegels in zijn schuif heeft liggen, kan die blijven gebruiken. Na 1 januari beschouwt bpost die wel automatisch als “non prior” en is de levering dus niet meer gegarandeerd op de volgende werkdag. De nieuwe zegels gaan in verkoop vanaf 1 januari. Wie meteen tien zegels koopt, is per stuk 3 cent goedkoper af.



“In vergelijking met 2017, zullen kleine gebruikers in 2019 gezamenlijk een meerprijs betalen in de ordregrootte van 50 tot 100 miljoen euro voor de diensten aangeboden door bpost”, zegt het BIPT nog.