1 dode en 3 gewonden bij ongeval op E40, lange file richting de kust Wouter Spillebeen Arne Adriaenssens

16 september 2018

14u25

Bron: Eigen berichtgeving 12 Op de E40 ter hoogte van Nevele is één persoon overleden nadat een vrachtwagen inreed op een file. Drie anderen raakten gewond. Eén van hen, een jong meisje, is er erg aan toe.

Om 12.50 reed een vrachtwagen in op een file op de E40 ter hoogte van Nevele. De vrouw in de eerste wagen die werd aangereden, overleefde het ongeval niet. In de tweede wagen raakte een meisje levensgevaarlijk gewond. Twee andere personen raakten lichtgewond. Ook zij werden naar het ziekenhuis gebracht.

De trucker is ondertussen gearresteerd en wordt door de politie verhoord met bijstand van een tolk. De verkeerskundige van het parket is ondertussen aanwezig op de plaats van het ongeluk om een onderzoek te voeren. De eerste betrokken voertuigen worden weggetakeld om het verkeer opnieuw door te laten.

Lange file

Tot op heden is er richting de kust één rijstrook vrij wat nog steeds voor een lange file zorgt. Wie van Antwerpen naar de zee wil, rijdt best via de E34. Vanuit Gent neem je de R4 om vervolgens ook via de E34 verder te reizen.