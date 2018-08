1,74 euro opleggen voor onvoldoende gefrankeerde brief, maar hoeveel postzegels zijn dat dan tegenwoordig? BCL

09 augustus 2018

20u48

1,74 euro opleggen voor een naar jou verstuurde brief die niet voldoende gefrankeerd werd. In de vorm van postzegels, graag. Dat vroeg BPost eerder deze week aan Piet De Baets uit Merendree. Alleen: hoeveel postzegels zijn dat tegenwoordig, vooraleer je aan een bedrag van 1,74 euro ligt? Twee, zo blijkt. Maar vooral: waarom kan De Post op hun gele meldingsbriefjes dan niet gewoon om twee postzegels vragen?

"Tegenwoordig staat op een postzegel enkel nog een één of een twee gedrukt en niet langer de nominale waarde", zegt De Baets. "Ik moest het dus opzoeken vooraleer ik mijn brief kon ophalen."

Het tekort voor de brief van De Baets kwam neer op twee postzegels. Waarom dat dan niet kortweg in het bericht van BPost kon? "Omdat de kaartjes oud zijn en er op de voorgedrukte blokjes enkel plaats is voorzien voor het invullen van een aantal cijfers in euro", klonk het op het postkantoor.

Beetje kafka bij De Post, anno 2018. Of toch niet? "Helemaal niet", zegt Barbara Van Speybroeck van BPost. "Mensen kunnen eender welke zegels gebruiken. Ook oude dus, waar wel nog een waarde op staat. Of Europese. Daarom is het veel juister om toch nog dat bedrag te vermelden."