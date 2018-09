1.700 kinderen verdwaald aan Belgische kust: dubbel zoveel als vorig jaar kg

07 september 2018

11u16

Bron: IKWV 0 Tijdens de maanden juli en augustus liepen er een pak meer kinderen verloren op de Belgische stranden. Dat meldt de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV). In totaal verdwaalden 1.708 kinderen, meer dan dubbel zoveel als vorig jaar (806).

Het grootste aantal kinderen liep verloren in juli, zo’n 1.100 in totaal, waarvan een vierhonderdtal in Oostende. In augustus werden nog 608 verdwaalde kinderen gemeld. Daarmee is het cijfer ruimschoots verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, toen er slechts 806 kinderen hun ouders kwijtraakten. Het aantal werd wel geëvenaard in 2016 met 1.703 verdwaalde kinderen.



Volgens de IKWV heeft de stijging voornamelijk te maken met het prachtige weer deze zomer. Daardoor zakten Belgen massaal af naar de kust. “Vooral tijdens de maand juli was het koppen lopen op het strand. In sommige badsteden lagen de strandbezoekers als sardientjes op elkaar. Het hoeft dan ook niet te verwonderden dat kindjes hun ouders of begeleiders in deze mensenmassa moeilijk konden terugvinden", aldus voorzitter Johnny Devey.

Polsbandjes

Bovendien kan het cijfer nog hoger liggen: een onbekend aantal gevallen van verdwaalde kinderen werden immers niet gemeld aan de redders. Sinds vorig jaar worden gratis polsbandjes verdeeld waarop ouders hun mobiel nummer kunnen opschrijven. Mensen die een verdwaald kind met zo’n polsbandje opmerkten, bellen vaak rechtstreeks naar de ouders, zonder dat daarvoor een redder moet tussenkomen, verklaart IKWV.

De polsbandjes waren dit jaar ongezien populair. “Voor het eerst zaten we volledig door onze voorraad van 750.000 gratis exemplaren heen. Gelukkig hadden we nog een kleine stock van vorige jaren en konden we zo toch aan alle kinderen een polsbandje bezorgen”, aldus Devey.

Maar het kan altijd beter, besluit de voorzitter. Veel ouders laten hun kinderen nog steeds alleen in zee zwemmen of op het strand spelen. “We blijven er dus op hameren: hou je kinderen altijd goed in de gaten.”

