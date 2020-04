1,6 miljoen mondmaskers doorstaan kwaliteitstest: “Maar er is meer nodig om personeel in woonzorgcentra aan de slag te houden” Belga

06 april 2020

19u38 10 Een lading van 1,6 miljoen mondmaskers, die begin vorige week toegekomen is op de luchthaven van Luik, heeft de kwaliteitstests doorstaan en kan nu geleverd worden aan de woonzorgcentra. Dat zegt het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). De christelijke vakbond ACV blijft er echter bij dat er meer nodig is om het personeel aan het werk te houden.



Het gaat om een lading chirurgische maskers, besteld door de Vlaamse overheid. Ze is hoofdzakelijk bestemd voor de woonzorgcentra, maar gaat ook naar de gezinszorg, thuisverpleging en gehandicaptenzorg.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een andere levering dan de zeven miljoen mondmaskers die vrijdag waren toegekomen in Luik. Bij die lading waren expliciet twijfels gerezen over de kwaliteit. Navraag bij het kabinet van de bevoegde minister Philippe De Backer (Open Vld) leert dat de tests op die lading nog aan de gang zijn.

“Veel werknemers hebben schrik”

De christelijke vakbond ACV is tevreden over de kwaliteit. “Maar er is meer nodig om het personeel aan het werk te houden”, zeggen Olivier Remy (ACV Puls) en Jan Mortier (ACV Openbare Diensten) in een persbericht.

De bescherming van de zorgverleners wordt cruciaal in de komende weken. “Het zal nog een tijd duren voor er in de woonzorgcentra weer een normale situatie zal zijn”, zeggen de ACV’ers. “Veel werknemers hebben schrik om bewoners of hun eigen gezin te besmetten. Evenveel werknemers willen antwoorden op bepaalde vragen, zodat ze met een iets geruster hart kunnen komen werken.”

“Chirurgisch mondmasker voor alle werknemers in woonzorgcentra”

De vakbond erkent de inspanningen van de overheid, maar vindt ook dat de minimale richtlijnen van de overheid over het dragen van beschermingsmateriaal aangepast moeten worden. “Alle werknemers van woonzorgcentra die in contact komen met bewoners tijdens deze epidemie moeten een chirurgisch mondmasker kunnen dragen. Dat is nu nog niet het geval, in tegenstelling tot veel ziekenhuizen”, klinkt het. En ook in andere residentiële zorgcentra, zoals in de gehandicaptenzorg en psychiatrie, moet voor meer maskers gezorgd worden.

Vanaf morgen worden in de Vlaamse woonzorgcentra 11.000 testkits geleverd. “Die zijn een belangrijke stap, maar zijn niet voldoende”, klinkt het. ACV wil dan ook dat er maximale inspanningen gedaan worden om meer testmateriaal vrij te maken voor de ouderenzorg en nadien voor andere residentiële zorgcentra.

180.000 flesjes ontsmettende handgel

Naast de 1,6 miljoen mondmaskers worden vandaag en morgen ook 180.000 flesjes ontsmettende handgel geleverd, die geproduceerd zijn door plaatselijke producenten. “We zijn dagelijks bezig met het zoeken naar nieuw beschermend materiaal”, klinkt het.

Inzet geneeskundestudenten

Overigens zijn er op dit moment ook gesprekken aan de gang met de universiteiten over de inzet van geneeskundestudenten in de woonzorgcentra. Viroloog Marc Van Ranst had afgelopen weekend gesuggereerd dat zij er ingeschakeld zouden kunnen worden, samen met verpleegkundigen die in de ziekenhuizen soms wat weinig werk hebben.

Volgens het kabinet-Beke wordt samen met de universiteiten volop bekeken welke rol ze kunnen spelen, maar moeten nog enkele punten uitgeklaard worden. Het draait dan onder meer rond de verzekeringen. Via het platform ‘Help de helpers’, dat vandaag gelanceerd is, zouden de studenten kunnen gekoppeld worden aan de zorginstellingen.

