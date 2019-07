1.500 deelnemers maken Big Jump voor proper water SPS

14 juli 2019

18u43

Bron: Belga 0 Naar schatting 1.500 springers, aangemoedigd door meer dan 3.000 toeschouwers, waagden vandaag een frisse sprong in rivieren en kanalen om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. In Vlaanderen gebeurde dat op dertien locaties, in Wallonië werd op zes plaatsen actiegevoerd. Over heel Europa werd Big Jump georganiseerd in 20 landen op zo’n 150 locaties.

Voor het veertiende jaar op rij sloegen GoodPlanet Belgium, waterzuiveraar Aquafin en tientallen lokale verenigingen de handen in elkaar om te ijveren voor proper water in ons land. In Antwerpen sprong Vlaams minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) in het gezelschap van GoodPlanet-ambassadrice Roos Van Acker in het Kattendijkdok.

Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium, is tevreden met de opkomst. "Vandaag gaven duizenden burgers een krachtig signaal. Ze willen hun rivieren terug. Propere rivieren mét groene oevers en vol leven, ook in de stad.”

Ook partner Aquafin spreekt van een geslaagde editie. "We werken elke dag met onze partners aan proper water en zuiveren vandaag al 84 procent van het huishoudelijk afvalwater. De waterkwaliteit van onze beken en rivieren is al heel wat beter, maar we zijn er nog niet. De talrijke springers bewijzen dat ook zij bezorgd zijn over de kwaliteit van ons oppervlaktewater en dat extra inspanningen nodig zijn zodat het weer aangenaam toeven is op en langs proper water.”