1.500 biggen overleven brand bij voederbedrijf in Deerlijk niet

20 maart 2018

14u44

In de Veemeersstraat in Deerlijk is deze middag rond 13 uur een stal met zo’n 1.500 biggen uitgebrand. De dieren overleefden de vuurzee niet.