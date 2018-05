1.500 Belgen gaan deze week langs bij dermatoloog voor gratis huidonderzoek rvl

14 mei 2018

10u37

Bron: Belga 3 Vandaag start de jaarlijkse preventieweek voor huidkanker van Euromelanoma, het netwerk van Europese dermatologen. Zo'n 1.500 Belgen zullen deze werkweek langslopen bij een dermatoloog om gratis hun huid te laten onderzoeken. Zo'n huidonderzoek is geen overbodige luxe, gezien huidkanker de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker is in ons land.

In België komen er jaarlijks 37.000 huidkankerpatiënten bij. Ter vergelijking, er worden elk jaar circa 67.000 andere invasieve tumoren (kwaadaardige kankers die kunnen uitzaaien) gediagnosticeerd in België. "België heeft een huidkankerprobleem. Afhankelijk van het type huidkanker, neemt het aantal patiënten met deze diagnose jaarlijks toe met vijf tot negen procent", zegt dermatoloog Thomas Maselis, de Belgisch voorzitter van Euromelanoma.

Volgens Maselis laten steeds meer mensen hun huid bij een dermatoloog nakijken op verdachte vlekjes. De preventieweek wil daartoe bijdragen, door gratis huidonderzoeken aan te bieden. Er worden zo'n 1.500 gratis consultaties aangeboden bij 150 dermatologen.

Na de preventieweek verdeelt Euromelanoma vanaf dinsdag 22 mei via Belgische apothekers de 'Skin Memories'-stickers. Op deze sticker staat een soort raster, waardoor je precies de grootte en de vorm van de moedervlek kan zien. Door er een foto van te nemen en op Facebook te posten, krijg je een jaar later op dezelfde dag je foto opnieuw (privé) te zien. De gebruiker wordt er zo aan herinnerd om zijn of haar moedervlek na te kijken, en te vergelijken met de foto.