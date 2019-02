1.400 Vlamingen vragen terugbetaling van verplaatsingskosten om te gaan stemmen IB

07 februari 2019

05u06

Bron: Belga 0 Bijna 1.400 Vlamingen eisen van de overheid hun verplaatsingskosten terug die ze maakten om bij de verkiezingen afgelopen oktober te gaan stemmen. Gemiddeld vragen ze zowat 50 euro. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Wie gaat stemmen, kan in een aantal gevallen zijn verplaatsingskosten terugvorderen, aan een tarief van 0,346 euro per afgelegde kilometer. Het gaat om kiezers die kort ervoor verhuisd zijn, en "niet meer in de gemeente wonen waar ze moeten gaan stemmen", zo laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weten.

Het geldt ook voor studenten die in een andere gemeente verblijven dan waar ze moeten stemmen, mensen die zich voor hun stemplicht van een rust- of ziekenhuis in een andere gemeente naar hun woonplaats moeten begeven, of mensen die op een verkiezingsdag in een andere gemeente dan hun woonplaats werken.

Trein

In eerste instantie wordt iedereen aangeraden de trein te nemen. Wie zijn oproepingsbrief in het station laat zien, heeft recht op een gratis retourticket. Maar ook wie een ander vervoersmiddel gebruikt mag dus zijn onkosten binnenbrengen. De provincies draaien op voor de kosten.