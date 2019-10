1.400 Koerden trekken door Brussel uit protest tegen Turkse inval SVM

23 oktober 2019

16u48

Bron: Belga 3 Een stoet van 1.400 Koerden is van Brussel-Noord naar Brussel-Centraal getrokken om hun protest tegen de Turkse inval voort te zetten. Ze eisen een no-flyzone boven hun de facto autonoom gebied Rojava in het noordoosten van Syrië. Ze vragen ook dat de VN en de NAVO actie ondernemen om het Turkse leger te doen terugtrekken.

Nu het staakt-het-vuren van Turkije met 150 uur verlengd werd, moet dat de tijd bieden aan de Koerdische militieleden van YPG om zich volledig terug te trekken uit de bufferzone van 32 kilometer aan de Syrische grens. Om de veiligheid van de Koerden te blijven garanderen in de regio eisen de betogers die door Brussel stapten dat er een no-flyzone voor militaire toestellen komt boven Noordoost-Syrië.

De manifestatie bracht niet enkel Belgische Koerden op de been, maar ook Koerden uit Nederland, Duitsland en Zwitserland. De YPG-vlaggen waren duidelijk aanwezig in de menigte. Vrouwen liepen voorop in de mars, sommigen droegen bebloede lijkzakken als symbool voor de slachtoffers van de Turkse inval.

Naast de no-flyzone hebben de Koerden nog verschillende eisen. Ze willen dat de VN en de NAVO actie ondernemen om het Turkse leger te doen terugtrekken uit de bezette regio. Daarnaast vragen ze de officiële erkenning van de autonome regio Rojava en willen ze dat er een internationaal gerechtshof wordt opgericht. Daar zouden de verantwoordelijken voor de massamoorden en het gebruik van chemische wapens vervolgd moeten worden.