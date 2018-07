1.400 betogers trekken door de straten van Brussel tegen komst van Trump Silke Vandenbroeck

07 juli 2018

16u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ongeveer 1.400 betogers hebben vanmiddag gemanifesteerd door de straten van Brussel tegen de komst van de Amerikaanse president Donald Trump naar Brussel voor de NAVO-top van 11 en 12 juli. De manifestatie werd georganiseerd door het platform Trump Not Welcome en is rustig verlopen.

Onder de slogan "Make Peace Great Again!" hebben milieuactivisten, anti-wapenactivisten, feministen, vakbonden, vertegenwoordigers van de LGBTQ-gemeenschap, politieke partijen en mensenrechtenactivisten zich verenigd. Ze eisen een vreedzame, duurzame en inclusieve kijk op de wereld, en dat strookt niet met die van Trump en van de Europese politieke leiders die zijn ideologie volgen.

"We beseffen dat deze manifestatie de NAVO en Trump niet van gedachten zal veranderen, maar we willen toch de boodschap meegeven dat we niet akkoord gaan met hun beleid. Net als vorig jaar willen we de mensen zo goed mogelijk sensibiliseren", klinkt het bij de organisatie. Vorig jaar betoogden maar liefst 9.000 mensen tegen de komst van Trump.

"Geen geld voor oorlog"

De betogers verzamelden om 15 uur in de Simon Bolivarlaan aan het Brusselse Noordstation, en manifesteerden via onder meer de Willebroekkaai, de Dansaertstraat, de Steenkoolkaai en de Antwerpselaan om tot slot weer bij het station te eindigen. De dag wordt afgesloten met concerten van Stef Kamil Carlens & Matt Watts en Code Rouge.

De deelnemers protesteren tegen verschillende beleidspunten van Trump. Zo draagt de linkse partij PVDA het opschrift "geen geld voor oorlog" met zich mee, waarmee ze verwijst naar de eis van Trump dat alle NAVO-lidstaten 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie zouden moeten uitgeven. De president baseert zich met die eis op de afspraak uit 2006 tussen de NAVO-landen om tegen 2024 die drempel van 2 procent te halen.

'Pussy hats'

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International protesteert dan weer specifiek tegen het uit elkaar halen van families die de VS illegaal proberen binnen te geraken. De leden van Amnesty zijn in het wit gekleed en hebben knuffeldieren bij zich om de onschuld van de kinderen te symboliseren, net als de verpeste kindertijd van kinderen die met hun ouders opgesloten worden in gesloten centra.

Daarnaast dragen ook veel vrouwen 'pussy hats', de roze mutsen met kattenoren die in maart 2017 voor het eerst gedragen werden tijdens de grote vrouwenmarsen tegen het seksime van president Trump.