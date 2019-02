1,4 miljoen telefoonboeken verspreid in België: “Nog geen concrete plannen om hiermee te stoppen”

SVM

22 februari 2019

14u56

Bron: Belga

0

Vorig jaar zijn er in België nog 1,4 miljoen telefoonboeken verdeeld. Dat zegt uitgever FCR Media. Ook al ligt de focus nu op digitale platformen, voorlopig zijn er nog geen plannen om de papieren versie stop te zetten. In Frankrijk is die beslissing wel al gevallen.