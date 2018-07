1,3 miljoen bezoekers op Gentse Feesten: "Evenwicht gevonden tussen leefbare stad en levendige Feesten" TT

23 juli 2018

13u57

Bron: Belga 0 De 175ste editie van de Gentse Feesten heeft 1,3 miljoen bezoekers gelokt. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Het aantal klachten van de bewoners bleef dit jaar beperkt. "Ik denk dat we het evenwicht gevonden hebben tussen een leefbare stad en levendige Feesten", concludeert Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open Vld).

Gisteren bezochten nog 120.000 mensen de laatste dag van de Gentse Feesten. Officieel ontvingen de Feesten dit jaar in totaal zo'n 1.290.000 bezoekers. Dat zijn er evenveel als vorig jaar en 75.000 meer dan in 2016. Feestenburgemeester Peeters kijkt met plezier terug op de voorbije tien dagen.

"1,3 miljoen bezoekers, dat maakt het leefbaar en draagbaar. De sfeer zat bijzonder goed, het was aangenaam, 'wijs' om het op zijn Gents te zeggen. Het aantal klachten van bewoners bleef beperkt. De Feesten zijn ook gezins- en kindvriendelijker geworden. Het is niet meer enkel 's avonds en 's nachts dat er gefeest wordt", zegt Peeters. "Ook het aantal Gentenaars dat naar de Feesten komt is ook dit jaar weer toegenomen. Ik denk dat we het evenwicht gevonden hebben tussen een leefbare stad en levendige Feesten. De 175ste editie was een topeditie. De vuurspuwende draak zal bij iedereen nog lang in het geheugen gegrift staan."

Minder medische interventies

De politie telde 813 wildplassers en 73 vechtpartijen over de tien dagen. In totaal werden 1.546 mensen verzorgd, dat zijn er iets minder dan vorig jaar. "Tijdens de editie van 2018 werden 143 personen met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, dat is een daling van 3 procent tegenover vorig jaar. Er waren dit jaar 16 MUG-interventies in de feestenzone, dat zijn maar liefst 14 interventies minder dan vorig jaar. Op die manier blijven de ziekenhuisdiensten ook beter beschikbaar voor de rest van de bevolking."

Voor Peeters was het na zes jaar zijn laatste editie als Feestenburgemeester. "Ik ben daar heel fier over. Er zijn weinig mooiere zaken die je mag meemaken in eigen stad. Dit was een ervaring die ik nooit van mijn leven meer zal vergeten."