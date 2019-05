1,25 miljoen Belgen bleven gisteren gewoon thuis of stemden blanco of ongeldig TT

27 mei 2019

11u55 12 Van de meer dan 8 miljoen Belgische kiezers voor de Kamer kwamen er gisteren slechts 7,2 miljoen opdagen. Bijna 450.000 anderen stemden ook nog eens blanco of ongeldig.

Er waren voor de federale verkiezingen 8.167.709 Belgen ingeschreven, blijkt uit de officiële definitieve resultaten van de FOD Binnenlandse Zaken. Daarvan gingen er 7.218.633 stemmen, dat is een afwezigheid van 9,99 procent, wat wel licht beter is dan vijf jaar geleden. Toen kwam nog 10,32 procent niet opdagen.

6,07 procent van de kiezers, in totaal meer dan 438.000 mensen, stemden uiteindelijk blanco of ongeldig, een lichte stijging tegenover 2014 (toen nog 5,77 procent). In totaal gingen er zo maar liefst 1,25 miljoen stemmen ‘verloren’.

Er zijn wel grote verschillen, van kanton tot kanton. Vooral in de steden is de absentie hoog, zeker in Wallonië. In Charleroi bijvoorbeeld kwam slechts 82,4 procent van de kiezers opdagen, 11,4 procent van wie wel kwam stemde dan ook nog eens ongeldig. In Luik ging 88,5 procent stemmen, 7,6 procent stemde ongeldig. In heel het Brussels gewest ging voor de regionale verkiezingen slechts 83,5 procent stemmen en waren er 6,65 blanco of ongeldige stemmers.

Ook in Vlaanderen gingen er zoals altijd het geval is minder mensen stemmen in de steden. In Antwerpen bleef meer dan 12 procent van de kiezers thuis, in Gent bijna 6 procent.

Voor het Vlaams parlement zijn van de 4,8 miljoen kiezers er gisteren bijna 380.000 gewoon niet komen stemmen. Bijna 221.000 anderen stemden blanco of ongeldig. 4.838.566 Vlamingen om exact te zijn mochten - of beter gezegd, moesten - gisteren hun stem uitbrengen voor het Vlaamse parlement. Uiteindelijk werden er 4.459.064 stemmen afgeleverd, goed voor 92,16 procent. Vijf jaar geleden ging nog 92,53 wel stemmen.

220.790 mensen die wel kwamen opdagen, goed voor 4,95 procent, stemden blanco of ongeldig. Ongeldig stemmen kan enkel nog op papier door bijvoorbeeld twee verschillende lijsten aan te duiden of op het stembiljet te schrijven. Op de computer kan dat niet, daar konden kiezers enkel gewoon geldig of blanco stemmen.