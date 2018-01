1.200 euro boete voor man die foto van agenten op Facebook zet en hen 'smurfen' noemt

Cain R., een 37-jarige man uit Antwerpen die op zijn Facebookpagina een foto had gepost van enkele agenten van de federale wegpolitie en die 'smurfen had genoemd, is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een boete van 1.200 euro. De correctionele rechtbank had de man veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel omdat hij zich zou schuldig gemaakt hebben aan cyberpesten, maar volgens het hof van beroep ging het om een inbreuk op de privacy.