1.136.270 kilometer bijeen gefietst voor ‘1.000 km van Kom op tegen Kanker’ HLA

24 mei 2020

17u52

Bron: Belga 0 De virtuele editie van de "1.000 km van Kom op tegen Kanker" klokt af met 1.240 deelnemende teams en 5.610 fietsers, die samen 1.136.270 kilometers hebben gereden. Het is nog onduidelijk hoeveel de virtuele editie heeft opgebracht, de organisatie hoopt op drie miljoen euro.

Van maandag 18 mei tot en met zondag 24 mei konden teams van maximaal 8 fietsers zich inschrijven voor het fietsevenement "1.00 km van Kom op tegen Kanker", dat traditioneel plaatsvindt tijdens het Hemelvaartweekend. Door het coronavirus bestond er dit jaar geen fysiek evenement op de Grote Markt in Mechelen, dat de jongste jaren als eindpunt diende. Een virtuele editie werd in de plaats georganiseerd over de hele week in plaats van vier dagen. Deelnemers konden via een sportapp of wearable hun kilometers registreren en hebben zo 1.136.270 kilometer bijeen gereden. De winnaars zullen een virtuele medaille ontvangen, aldus de organisatie.

In 2019 fietsten de 1.140 deelnemende teams nog een recordbedrag van 5,7 miljoen euro samen dat geïnvesteerd werd in kankeronderzoek. Voor deze bijzondere elfde editie moesten deelnemers geen startbedrag neerleggen van 5.500 euro. "De virtuele 1.000 km was gratis. Ook teams die niet ingeschreven waren voor de echte 1.000 km, konden bijvoorbeeld deelnemen. We kunnen dus geen opbrengst voor dit evenement meedelen", zegt woordvoerster Karen Vandenplas. "Mochten we de inkomsten verliezen, dan moet er wetenschappelijk onderzoek worden geschrapt, en dat willen wij uiteraard niet. Om de schade te beperken, hebben we daarom aan de teams gevraagd om het ingezamelde bedrag toch te schenken. Zo kunnen wij ons verlies proberen te beperken."

We hopen op die manier uiteindelijk drie miljoen euro in te zamelen voor kankeronderzoek Karen Vandenplas, woordvoerster Kom op Tegen Kanker

Het is nog niet duidelijk hoeveel er dit jaar op die manier bijeen werd gezameld. "Uit de reacties die we ontvangen, merken we bij de teams een grote bereidheid om deels of volledig te schenken. We hopen op die manier uiteindelijk drie miljoen euro in te zamelen voor kankeronderzoek", klinkt het nog.

In totaal heeft het fietsevenement na 10 edities ruim 30 miljoen euro voor kankeronderzoek en -projecten ingezameld.

Lees ook:

“Je weet nooit hoe sterk je wel bent, tot sterk zijn je enige optie is”: Joris en Stefan fietsen samen 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker

“Veel meer gefietst dan 1.000 kilometer”: vzw Prinses Harte neemt virtueel deel aan Kom op Tegen Kanker