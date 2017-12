1.100 varkens sterven in stal na zware brand Jürgen Eeckhout

09u23

Bron: Eigen berichtgeving 655 Jürgen Eeckhout Afgelopen nacht zijn 180 zeugen en 900 biggen omgekomen bij een zware brand op een landbouwbedrijf in de Ongarijstraat in Gottem, een deelgemeente van Deinze op de grens met West-Vlaanderen.

Rond 4 uur brak de brand uit. Toen de brandweer van Deinze ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. "Samen met de eigenaar probeerden we nog alle deuren te openen zodat we eventueel nog varkens konden redden", zegt brandweerofficier Marc Naessens. "Jammer genoeg hoorden we geen enkel geluid. De dieren waren allemaal gestikt."

Om de hevige brand onder controle te krijgen werd de hulp van de omliggende brandweerkorpsen ingeschakeld. Zo kwamen er tankwagens van Aarsele, Gavere, Gent en Merelbeke ter plaatse om de collega's uit Deinze te versterken. De brand is momenteel geblust. "De stal is verloren. Het gebouw ernaast, een loods waar een mazouttank en twee voertuigen stonden, konden we vrijwaren. We hebben deze keer het geluk gehad dat er geen asbestplaten op het dak lagen. Hierdoor was er geen gevaar voor de omwonenden. De golfplaten en de tweede laag dakbedekking zorgden ervoor dat er geen of erg weinig vuile rookdelen in de lucht kwamen." De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend. Een deskundige van het parket heeft deze voormiddag de precieze omstandigheden onderzocht. Uit zijn vaststellingen blijkt dat de brand accidenteel is.

Dronken bestuurder geklist

De Ongarijstraat was urenlang versperd door brandweerwagens. Voor een beschonken bestuurder liep de rit door de Ongarijstraat dan ook faliekant af. Hij merkte op dat hij niet meer verder kon rijden en moest achterwaarts terugkeren. Maar omdat het pikdonker was en hij ook te veel gedronken had belandde hij in de gracht langs de weg. Hij mocht meteen zijn rijbewijs afgeven aan de politie, die voor de brand ter plaatse was. Zijn broer trok hem met een bulldozer uit de gracht.

Gelijksoortige brand vorige week

De brand van deze nacht doet erg terugdenken aan een gelijksoortige brand van een week geleden in de Grijsbulckstraat in Grammene, nog geen kilometer verderop. Toen kwamen 1.500 varkens om in de stal, die nog maar vier jaar oud was.

