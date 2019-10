1.042 minder waterafsluitingen bij gezinnen in 2018 IB

21 oktober 2019

06u54

Bron: Belga 0 Vorig jaar werden 1.042 minder gezinnen afgesloten door de drinkwatermaatschappijen dan in 2017, dat is een daling van 57 procent.

"Vlaanderen slaagt er via afbetalingsplannen steeds beter in om klanten die recht hebben op een sociaal tarief effectief te helpen om hun betalingsproblemen te beheersen en afsluitingen te voorkomen. De toekomstige uitrol van digitale watermeters moet dat nog verder verbeteren", zegt Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De Vlaamse milieumaatschappij publiceert vandaag een statistisch rapport over de Vlaamse waterbedrijven in 2018. In totaal werden 920 klanten effectief afgesloten van de watertoevoer. Tegenover 2017 betekent dit een daling van het aantal afgesloten klanten met 1.042 gezinnen of -57,2 procent. 17 afsluitingen gebeurden omwille van leegstand. Daarnaast bleef het aantal ingebrekestellingen sinds 2015 ongeveer stabiel.

Sterke stijging aantal afbetalingsplannen

"Dat de waterbedrijven steeds minder mensen afsluiten is positief", zegt Demir. "Tegelijk is het aantal afbetalingsplannen sinds 2012 sterk gestegen van 34.396 naar 62.646. Dat wil zeggen dat steeds meer sociaal zwakkeren effectief geholpen worden in de beheersing van hun betalingsproblemen."

Maar het nieuwe regeerakkoord voorziet ook maatregelen om gezinnen verder te helpen. "Zo is de uitrol van slimme watermeters niet alleen belangrijk om snel lekken te detecteren, het helpt gezinnen om hun waterverbruik beter op te volgen en te beheren, en dus ook bewuster om te gaan met water en de kost daarvan. Want ik zou graag wonen in een Vlaanderen waar waterafsluitingen enkel nog gebeuren bij fraude", aldus de minister.

Later deze week brengt de Vlaamse Milieumaatschappij van minister Demir een rapport naar buiten over de kwaliteit van het drinkwater.