1.000 ton zout gestrooid, maar hier kan het nog glad zijn vanmorgen

Bron: Belga 0 Foto PN Archiefbeeld De hevige sneeuwval van gisteren heeft vannacht voor heel wat ongevallen gezorgd, en ook vandaag kan het plaatselijk nog heel glad zijn op de weg. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft vannacht zo'n 1.000 ton zout gestrooid, maar raadt toch aan om voorzichtig te blijven.

Voornamelijk in de Vlaamse Ardennen is het nog opletten geblazen. Daar heeft het immers flink gevroren. "Hier ligt de wegdektemperatuur nog onder nul', aldus het Agentschap op Twitter. "Het kan plaatselijk glad zijn." Ook elders op de weg moet je echter voorzichtig zijn. "De strooidiensten volgen op maar tijdelijke gladheid is zeker niet uitgesloten. Pas je rijgedrag aan."

De ochtendspits verloopt voorlopig vrij normaal. Enkel een defect voertuig op de buitenring ter hoogte van Jette gooit roet in het eten. Daar is de rechterrijstrook versperd. Pendelaars moeten rekenen op een uur vertraging.

Nog sneeuw vandaag?

Vandaag wordt het, na het verdwijnen van de laaghangende bewolking of aanvriezende mist, overwegend droog met opklaringen en bewolkte perioden. Enkel aan de kust en in het oosten kan er mogelijk nog een (smeltende) sneeuwbui vallen. Ook daar letten automobilisten dus best nog goed op. De temperaturen klimmen niet hoger dan -1 graad in de Hoge Ardennen en +4 graden in het westen van het land, meldt het KMI.

Pieterjan Luyten Gisteren heeft het heel de namiddag en avond flink doorgesneeuwd.

Vanavond en -nacht wordt het rustig, koud en eerst licht bewolkt. Het koelt daardoor goed af en we bereiken minima tussen -7 en -4 graden in de Ardennen alsook in de Kempen en tussen -4 en -1 graden. In de loop van de nacht vorming van lage bewolking en aanvriezende mist met kans op rijmplekken. Ook morgenvroeg kan het dus plaatselijk gevaarlijk glad liggen.

Morgen wordt, na een koude nacht, wisselend tot zwaarbewolkt maar overwegend droog. Vanuit het noordwesten nadert een warm front ons land waardoor we in de loop van de namiddag of tegen de avond aan de eerste regen verwachten aan de kust. Aan de voorzijde van deze storing blijft het echter relatief koud met maxima tot 6 graden aan de kust, rond 2 graden in het centrum en in de buurt van of net onder het vriespunt in de Hoge Venen.

De regenzone die ons morgenavond bereikt, trekt zondag verder van het westen naar het oosten over het land. Dit kan in de Ardennen nog voor wat smeltende sneeuw of sneeuw zorgen. Vanaf het westen wordt het geleidelijk droger, maar het blijft overwegend zwaarbewolkt. Na de passage van deze storing bevinden we ons in gevoelig zachtere lucht.

Maandag verwachten we wisselend bewolkt en overwegend droog weer. De kans op een lokale bui is het grootst in het noorden van het land en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden.