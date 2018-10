1.000 boze agenten willen 14 dagen lang geen boetes uitschrijven mvdb

31 oktober 2018

12u37

Bron: Belga 2 Boze agenten van over het hele land zullen twee weken - van 1 tot en met 15 november - stoppen met het registreren van verkeersovertredingen. Opmerkelijk: de protestactie is een initiatief van de geheime Facebookgroep ‘Police Unifying Movement’, zonder goedkeuring van de vakbonden. De groep telt 21.965 leden.

Volgens Pascal Rombaux, politie-inspecteur en actief lid van de Facebookgroep, zijn er al ruim duizend politieagenten bereid de actie te ondersteunen. Weggebruikers die betrapt worden op een verkeersovertreding zullen veertien dagen lang geen boete krijgen, maar het advies om de verkeersregels te respecteren, aldus Rombaux.



‘No Money’

“Het idee is om te snijden in de middelen van de staat, want ze willen niet naar ons luisteren.” Om de eisen kracht bij te zetten, wordt op donderdag 15 november om 11 uur ook een bijeenkomst op de Grote Markt in Brussel georganiseerd. De protestactie heeft de naam ‘No Money’ gekregen: “Bedoeling is de financiering aan de staat stop te zetten. We doen dit omdat de premier niet naar ons wil luisteren”, zegt de politieagent.

De beweging had haar eisen eerder al uit de doeken gedaan in een open brief aan parlementsleden en aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Daarin wordt gevraagd de “ontrafeling” van hun statuut, onder meer op het vlak van pensioen en ziektedagen, terug te draaien. Ook willen ze dat de loonbarema’s naar boven worden bijgesteld en dat er een uniek statuut komt voor alle ordediensten. “Sommige partijvoorzitters hebben ermee ingestemd om ons te ontmoeten. Maar de minister reageert niet”, zegt Rombaux.

“Onrealistische” actiebereidheid

De grote actiebereidheid wordt door een vakbondsbron “onrealistisch” genoemd. “Nauwelijks honderd mensen houden die Facebookgroep gaande”, zegt hij. Een vertegenwoordiger van de politievakbond NSPV zegt weet te hebben van de actie, maar is iets terughoudender. “Er zijn goede ideeën in die groep, maar je leest er ook veel dwaasheden. Het gaat alle richtingen uit”, zegt Thierry Belin. Een andere vakbondsbron nuanceert dan weer het belang van de groep. “Elke aanhanger heeft al zijn contacten toegevoegd aan de groep. De meeste leden zijn er niet actief. De kern is beperkt tot 500 mensen, van wie er nauwelijks honderd deelnemen aan de discussies. Slechts 54 hebben aangegeven dat ze zullen deelnemen aan de samenkomst op 15 november.”