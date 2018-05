1.000 Amerikaanse militairen in kazerne Grobbendonk mvdb

22 mei 2018

11u45

Bron: RTV 0 De legerkazerne van Grobbendonk huisvest tot eind mei zo'n 1.000 Amerikaanse soldaten en hun zwaar rollend materieel, zo meldt RTV. De Amerikanen zijn onderdeel van een 3.500 man sterke troepenmacht die onderweg is naar Polen en Oost-Europa voor militaire manoeuvres.

Bedoeling is om sneller een NAVO-troepenmacht te ontplooien in het oosten van Europa bij een eventuele Russische agressie. Zo'n 2.900 tanks, pantser- en transportvoertuigen worden met drie enorme transportschepen naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat een groot deel naar het 29ste bataljon logistiek Grobbendonk. Ook de troepen worden in de loodsen op veldbedjes te slapen gelegd.

Inwoners van Grobbendonk zullen de Amerikanen normaal niet tegenkomen, daar de militairen de legerkazerne niet mogen verlaten. Commandant Wilson Rutherford roept automobilisten in de buurt op om de passerende militaire konvooien genoeg ruimte op de rijbaan te bieden.