1.000 aanwezigen nemen afscheid van wielerbelofte Bjarne Vanacker (20) Jelle Houwen

11u32

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jelle Houwen/Bart Vandenbroucke Zo'n 1.000 mensen, familieleden, vrienden, ploegmaten en klasgenoten namen deze ochtend afscheid van Bjarne Vanacker in Torhout. De jonge wielerbelofte overleed 10 dagen geleden plotseling in zijn slaap.

De oorzaak van het overlijden is nog steeds niet gekend. Tijdens de afscheidsplechtigheid was de verslagenheid dan ook enorm. Verschillende ex-klasgenoten van de richting Veiligheid die Bjarne volgde kwamen aan het woord. Ook enkele ploegmaten van EFC-L&R-Vulsteke, de ploeg waarbij Bjarne reed, brachten net als zijn ploegleider Benny Engels een getuigenis over de jonge wielrenner.

Grappenmaker

Daarbij benadrukten ze vooral Bjarnes talent als wielrenner. Er werd hem een mooie toekomst voorspeld, niet in het minst omdat Bjarne een echte karakterjongen was. Maar ook zijn loyaliteit kwam aan bod. Zo getuigde ploegmaat Jacob Relaes dat beiden dit jaar in de ontsnapping zaten van een rit in de Tour de Piëmont Pyreneeën. "Ondanks je eigen kans op de overwinning hielp je mij aan extra punten in het rushesklassement door telkens de sprint voor mij aan te trekken. Waarna je nog alleen in de aanval ging om nog bijna iedereen af te houden. Zo kenden we je. Geen inspanning was je teveel. Ook het feit dat Bjarne een grappenmaker was die zelfs om het flauwste grapje kon lachen werd benadrukt. De uitvaart werd opgeluisterd door heel wat pakkende muziek, zoals 'Slaap mijn kind', van Bart Herman. Een zeer emotioneel moment volgde toen Jordy, beste maat van Bjarne, het te machtig werd bij het voorlezen van zijn getuigenis. De jongen kreeg een troostende schouder om zich heen van een klasgenote.

Waarom Bjarne plots overleed in zijn slaap is nog niet duidelijk. Het kan nog weken duren eer er duidelijkheid komt.

