1.000 aanvragen voor duiveluitdrijvingen per jaar in België "Verwacht je niet aan sensationele verhalen. Dit is Hollywood niet" Nina Dillen

18 april 2018

17u36 0 In België kan je anno 2018 nog steeds een duiveluitdrijving laten uitvoeren door een priester-exorcist, waarvoor sinds 2005 officiële cursussen in het Vaticaan bestaan. "Exorcisme in het Westen heeft weinig met hekserij te maken," legt professor Kerkelijk Recht Rik Torfs uit. "Het is eerder een spirituele vorm van therapie."

In het Vaticaan zijn 200 geselecteerde priesters uit 50 landen maandag begonnen aan een cursus duiveluitdrijving. Ze krijgen een week lang lezingen van gediplomeerde exorcisten, theologen, psychologen, dokters, criminologen en kerkhistorici, om een certificaat te behalen over hoe ze demonen moeten verdrijven. Om effectief tot exorcisme over te gaan is zo'n certificaat alleen niet voldoende en moet de priester ook nog een vergunning krijgen van een bisschop. Sinds de eerste cursus in 2005 is het aantal cursisten verdubbeld.

1.000 aanvragen per jaar

HLN