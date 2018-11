“Zwarte weduwe van de jihad” vraagt politiek asiel aan in België om uitwijzing te voorkomen Redactie

03 november 2018

06u51

Bron: Belga 16 Malika El Aroud (58), die vorig jaar haar Belgische nationaliteit kwijtraakte nadat ze veroordeeld was voor terrorisme, probeert een uitwijzing te voorkomen door politiek asiel aan te vragen in België. Dat schrijft La Libre Belgique.

El Aroud, de zogenaamde ‘zwarte weduwe van de jihad', raakte haar Belgische nationaliteit kwijt in november 2017, nadat ze een celstraf had uitgezeten van acht jaar voor feiten van terrorisme. Geoordeeld werd dat ze "ernstig tekortgeschoten is in haar verplichtingen als Belgisch burger".

El Aroud hield zo enkel de Marokkaanse nationaliteit over en riskeerde dus uitgewezen te worden. De politie pakte haar op 11 oktober ook effectief op. Ze werd ondergebracht in een gesloten centrum in Brugge.

Asielaanvraag

Maar om een uitzetting te vermijden, begon El Aroud dus een procedure bij hoogdringendheid voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Ze zegt dat ze foltering en onmenselijke en vernederende behandeling riskeert in Marokko. Om dezelfde redenen diende ze een asielaanvraag in.

Deze week verwierp de RVV de hoogdringendheid. De raad zegt dat ze haar verzoek niet kan behandelen zolang haar asielaanvraag loopt. Pas als die verworpen wordt - wat waarschijnlijk zal gebeuren - zal de RVV haar verzoek kunnen behandelen. In afwachting blijft El Aroud in Brugge.

Weduwe

El Aroud is de weduwe van Abdessatar Dahmane, die op 9 september 2001 in opdracht van Osama bin Laden de Afghaanse oppositieleider Ahmed Shan Massoud heeft vermoord. Dahmane stierf zelf later in Afghanistan bij een aanslag. El Aroud is nadien getrouwd met Gharsallaoui Moez. Het koppel runde samen een netwerk dat strijders naar Waziristan stuurde, aan de Pakistaans-Afghaanse grens. Toen het in ons land tot een veroordeling kwam, vluchtte Moez naar Waziristan en groeide hij daar uit tot een belangrijk kopstuk van Al-Qaeda. Hij is gestorven bij een aanval door een Amerikaanse drone.