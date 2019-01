“Zwarte weduwe van de jihad” vangt bot: beroep tegen uitwijzing naar Marokko verworpen ADN

30 januari 2019

18u42

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) heeft het beroep verworpen van Malika El Aroud, die is veroordeeld voor terroristische activiteiten en die haar Belgische nationaliteit is ontnomen. De zogenaamde "zwarte weduwe van de jihad" wordt uitgesloten van het statuut van vluchteling en van internationale bescherming, zo besliste de RVV.

Malika El Aroud, die in België in 2010 voor terroristische activiteiten veroordeeld werd, verloor in november 2017 haar Belgische nationaliteit en werd enkele dagen later in een gesloten centrum geplaatst met het oog op haar uitwijzing naar Marokko. Ze vroeg dan asiel aan in België, maar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verwierp haar aanvraag. De Raad voor Vreemdelingenbestwistingen (RVV) onderzocht het beroep dat ze tegen deze afwijzing indiende.

Geen spijt

Volgens de Raad hebben de verscheidene veroordelingen in het verleden bewezen dat Malika El Aroud zich schuldig heeft gemaakt aan acties die ingaan tegen de doelstellingen en principes van de Verenigde Naties, wat toelaat haar uit te sluiten van internationale bescherming. Ze heeft ook geen blijk gegeven van spijt of wroeging, aldus de Raad.



De internationale bescherming waartoe de conventie van Genève recht op geeft, is een "bevoorrecht statuut" waartoe Malika El Aroud zichzelf onwaardig heeft gemaakt om dit te ontvangen, klinkt het.

“Foltering”

Haar advocaten wezen op het risico op slechte behandeling en zelfs foltering bij uitwijzing naar Marokko. Maar volgens de RVV moet de Raad zich enken uitspreken over de vraag tot internationale bescherming van de vrouw, niet over de uitwijzing. Indien de Belgische staat daartoe overgaat, moet die verifiëren of de uitwijzing in overeenstemming is met de rechten van de mens.

Osama bin Laden

El Aroud is de weduwe van Abdessatar Dahmane, die op 9 september 2001 (twee dagen voor 9/11) in opdracht van Osama bin Laden de Afghaanse oppositieleider Ahmed Shan Massoud heeft vermoord. Dahmane stierf zelf later in Afghanistan bij een aanslag.

El Aroud is nadien getrouwd met Gharsallaoui Moez. Het koppel runde samen een netwerk dat strijders naar Waziristan stuurde, aan de Pakistaans-Afghaanse grens. De vrouw werd in 2010 veroordeeld tot acht jaar cel omdat ze deel uitmaakte van een Brusselse terroristische cel. De Belgische nationaliteit werd haar toen ontnomen.

Moez vluchtte naar naar Waziristan en groeide daar uit tot een belangrijk kopstuk van Al-Qaeda. Hij is gestorven bij een aanval door een Amerikaanse drone.