"Zwarte weduwe van de jihad" Malika El Aroud mag naar Marokko worden uitgewezen

22 februari 2019

13u47

Bron: Belga 8 Malika El Aroud mag naar Marokko, haar land van afkomst, worden uitgewezen. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) vandaag beslist. Malika El Aroud - die ook “de zwarte weduwe van de jihad” wordt genoemd - is in België veroordeeld voor terroristische activiteiten en haar Belgische nationaliteit is haar ontnomen.

Malika El Aroud, die in België in 2010 voor terroristische activiteiten veroordeeld werd, verloor in november 2017 haar Belgische nationaliteit en werd enkele dagen later in een gesloten centrum geplaatst met het oog op haar uitwijzing naar Marokko.



Ze vroeg dan asiel aan in België, maar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verwierp haar aanvraag. Tegen de afwijzing ging ze in beroep, maar eind januari werd ook dat beroep door de RVV verworpen.



De rechters oordelen nu ook dat ze in Marokko geen risico loopt op marteling, of op onmenselijke of vernederende behandeling. Daarom mag ze wel degelijk naar haar land van afkomst worden uitgewezen, aldus de RVV.

Huwelijken

De “zwarte weduwe” was twee keer getrouwd met “grote namen” in jihadkringen. Haar eerste huwelijk was met Dahmane Abdessatar, een Tunesiër die de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud doodde in een zelfmoordaanslag twee dagen voor de aanslagen van 11 september 2001.



Haar tweede echtgenoot was Gharsallaoui Moez, waarmee ze strijders naar Waziristan smokkelde, een streek in Pakistan. In 2010 werd ze daarvoor in ons land veroordeeld tot een celstraf van acht jaar.



De echtgenoot kon vluchten naar Waziristan, waar hij een tijdlang fungeerde als een kopstuk van Al-Quaida, maar werd in 2012 uiteindelijk gedood door een Amerikaanse droneaanval.