'Zwarte weduwe van de jihad' is geen Belgische meer LVA

05u20

Bron: Belga 0 BELGA Malika El Aroud Malika El Aroud (58), de beruchte 'zwarte weduwe van de jihad', heeft voortaan alleen nog de Marokkaanse nationaliteit. Dat bericht De Standaard.

De procedure om de nationaliteit van Malika El Aroud af te nemen, sleept al aan sinds 2014. Het duurde zo lang, onder meer omdat haar advocaat een procedure bij het Grondwettelijk Hof was begonnen. Begin deze maand kwam de zaak eindelijk voor het Brusselse hof van beroep. De advocaat-generaal, Andre Vandoren, pleitte daar dat El Aroud de nationaliteit niet meer verdiende "omdat ze in ons land al jaren onafgebroken het jihadisme propageert".

El Aroud zelf en haar advocaat voerden aan dat ze zich sinds haar vrijlating in december vorig jaar perfect aan de Belgische wetten had gehouden. Maar de rechtbank in Brussel besliste toch om de nationaliteit van de Al-Qaeda-jihadiste af te nemen.

De nationaliteit van terreurverdachten afnemen, blijft tot op vandaag een uitzonderlijke procedure.