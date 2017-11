"Zwarte lijst met journalisten" bij l'Avenir in nasleep Publifin TT

In de nasleep van de affaire rond intercommunales Publifin en Nethys zou er druk zijn uitgeoefend op de redactie van de Franstalige krant l'Avenir. Nethys is immers lid van de raad van bestuur van die krant. De partijen MR, PS, cdH en Ecolo hebben vandaag in een gezamenlijke mededeling benadrukt dat druk van een bestuurslid op een medium of op een journalist ontoelaatbaar is. Ondertussen zou er een zwarte lijst circuleren met namen van journalisten die over de affaire hebben geschreven.

De druk zou vooral zijn uitgeoefend tijdens de affaire-Publifin, toen aan het licht kwam dat er bij de intercommunale geld werd verduisterd door middel van zitpenningen. Onder meer hoofdredacteur Thierry Dupièreux zou dat hebben ervaren. Op 30 augustus werd bovendien Stéphane Moreau benoemd als een van de twee nieuwe bestuurders van de krant. Moreau is gedelegeerd bestuurder van Nethys en moest omwille van de affaire opstappen als burgemeester van Ans. Er zou bij de intercommunale nu een zwarte lijst circuleren met journalisten die bij een herstructurering zouden moeten verdwijnen.

Volgens de vier partijen gaat het om ernstige feiten in een democratie, omdat de redactionele onafhankelijkheid wordt bedreigd. Een belangrijke missie van een medium, en dus van zijn eigenaar, is het garanderen van de redactionele onafhankelijkheid, met respect voor de deontologie, stellen ze. "Die verplichting dringt zich nog extra op als het medium in handen is van een openbaar orgaan."

Morgen vindt bij Nethys een raad van bestuur plaats, maar daar zou de krant niet op de agenda voorkomen. Pol Heyse, voorzitter van de raad van bestuur bij l'Avenir, reageert zondag al: "Ik ben zeer verbaasd over deze inmenging van politieke partijen", aldus Heyse. "Waarop baseren de volksvertegenwoordigers zich? Er is nooit sprake geweest van censuur of van druk op journalisten. Wij hebben vertrouwen in de redactie."