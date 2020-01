“Zonder toestemming filmpjes van buschauffeurs verspreiden is strafbaar” kv

30 januari 2020

18u29

Bron: Belga 5 Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vindt het niet kunnen dat reizigers ongevraagd bus- en tramchauffeurs van De Lijn filmen. Die filmpjes zonder toestemming verspreiden is bovendien strafbaar. Dat heeft de Open Vld-minister geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA). Peeters reageert daarmee op de oproep van het VRT-actualiteitenmagazine Pano dat mensen via Facebook had gevraagd reizigerservaringen te filmen met de gsm.

Buschauffeurs worden steeds vaker gefilmd door reizigers. Sommige reizigers verspreiden die beelden dan ook online. Recent was er ook de oproep van het VRT-magazine Pano om reizigerservaringen te filmen en die filmpjes door te sturen. Die oproep schoot bij de chauffeurs, de vakbonden en de directie van De Lijn in het verkeerde keelgat.

In antwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Bert Maertens benadrukt minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat reizigers niet zomaar beelden mogen maken van chauffeurs. "Het verspreiden van filmpjes zonder de toestemming van wie gefilmd wordt, is strafbaar. We vragen dus om geen foto's of films te maken van chauffeurs zonder hun expliciete toestemming", aldus Peeters. Chauffeurs die toch tegen hun wil gefilmd worden, kunnen een klacht indienen.

Veiligheid

Dat journalisten reizigers zouden aanmoedigen om chauffeurs te filmen zonder dat die hun toestemming hebben gegeven, kan voor de Open Vld-minister niet door de beugel. Dat is volgens haar niet alleen onaangenaam voor de betrokken chauffeurs, maar kan ook de veiligheid in het gedrang brengen. "Het kan leiden tot zenuwachtigheid en minder alert gedrag. Chauffeurs moeten in alle veiligheid hun werk kunnen doen", aldus Peeters.

N-VA-parlementslid Bert Maertens staat achter de minister. Hij doet een oproep tot meer respect voor de chauffeurs van De Lijn en dringt daarom aan op een hoffelijkheidscampagne die de reizigers oproept om altijd respectvol om te gaan met chauffeurs.