"Zonder duidelijkheid komen er nog geen digitale meters voor zonnepanelen" LVA JV

24 augustus 2018

05u23

Bron: Belga 44 Ondanks de beloftes van minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) dreigt het rendement van zonnepanelen toch te lijden onder de invoering van de digitale meter. De Vlaamse regering is niet bevoegd om het effect van de terugdraaiende meter met een digitale meter helemaal na te bootsen. In de regeling die de ministers hebben goedgekeurd, wordt de terugdraaiende meter maar voor één derde gecompenseerd, zo schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

"Wie zonnepanelen heeft of er plaatst vóór 2021, heeft minstens 15 jaar recht op het voordeel van de terugdraaiende meter", zo beloofde Tommelein bij de beslissing over de invoering van de digitale meter. Omdat die geen terugdraaiende schijf meer heeft, zou dat terugdraaien gesimuleerd worden, zodat de eigenaars van zonnepanelen geen nadeel ondervinden.

Alleen kan Tommelein zijn belofte niet hardmaken. De Vlaamse regering is wel bevoegd om het onderdeel elektriciteit in de elektriciteitsprijs virtueel te laten terugdraaien, maar voor de distributienettarieven is de onafhankelijke energieregulator Vreg bevoegd en de btw en accijnzen zijn een federale aangelegenheid. Op twee derde van het plaatje heeft Tommelein dus geen grip.

Tommelein blijft bij zijn standpunt. "Wie geïnvesteerd heeft in zonnepanelen, moet zijn of haar rendement absoluut behouden", reageert hij in De Standaard. "We zijn momenteel in overleg met de Vreg om zo snel mogelijk duidelijkheid te brengen."

Voorlopig nog geen meters

Zonder duidelijkheid over het rendement komen er volgend jaar nog geen digitale meters, voegde Tommelein er vanmorgen nog aan toe. "We hebben het vertrouwen in zonnepanelen steen voor steen moeten heropbouwen, dat laat ik niét terug afbreken."

De Vreg zou kunnen beslissen om alles virtueel terug te draaien, ook het nettarief, of de energieregulator zou enkel nettarieven kunnen aanrekenen op wat mensen van het net gebruiken, zodat het prosumententarief verdwijnt, legt het kabinet-Tommelein uit. Vanaf 2021 komt er dan een alternatief compensatiesysteem, waarbij mensen een vergoeding krijgen voor de stroom die ze op het net zetten.

Uitstel?

Vlaams parlementslid voor sp.a Rob Beenders vraagt intussen uitstel voor de uitrol van de digitale elektriciteitsmeters. "De overhaaste beslissingen van minister Tommelein zorgen er enkel voor dat de stroomfactuur naar boven zal gaan. Hij moet de uitrol uitstellen tot de twijfels weg zijn", klinkt het.

"Deze zoveelste discussie bewijst opnieuw dat minister Tommelein niet klaar is met zijn dossier", zegt sp.a-parlementslid Rob Beenders. "Zijn overhaaste beslissingen zorgen er enkel voor dat de stroomfactuur naar boven zal gaan."

Beenders vraagt uitstel voor de uitrol van de digitale meters. Die staat begin volgend jaar gepland. "De onduidelijkheid die vandaag heerst is ook nefast voor verdere investeringen in zonnepanelen. Tommelein moet snel duidelijkheid geven, want als een digitale meter investeren in zonnepanelen minder interessant maakt, dan moet hij die uitrol uitstellen tot de twijfels weg zijn."