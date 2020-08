"Zonder coronamaatregelen vallen er in ons land minstens 60.000 doden” SVM

24 augustus 2020

17u35

Bron: Belga 32 Als de Belgische overheid geen enkele maatregel had opgelegd, dan zouden er minimaal 60.000 coronadoden vallen vooraleer de groepsimmuniteit bereikt zou worden. Dat blijkt uit berekeningen door biostaticus Geert Molenberghs, zijn collega Niel Hens en professor Pierre Van Damme.

Indien het gezondheidssysteem de toevloed niet aan had gekund, zou het aantal doden een veelvoud zijn. "Als de jongere bevolking in dat geval relatief meer prioritaire toegang zou krijgen tot het gezondheidsaanbod komen we uit op een half miljoen doden", aldus de onderzoekers.

Ze wijzen er wel op dat dit een weinig realistisch ‘worst case’-scenario is omdat de bevolking haar gedrag sowieso zou aanpassen. "Bovendien is er door de heterogeniteit waarmee het virus zich verspreidt op dit ogenblik redelijke twijfel of 60 procent een realistische limiet is voor groepsimmuniteit", aldus het drietal in een nota.

Woonzorgcentra

Om de coronasterfte bij de oudere bevolking zoveel mogelijk te voorkomen, moet het aantal besmettingen verder verminderd worden. Bij een toename wordt het immers steeds moeilijker om hen van een infectie te vrijwaren.

Daarbij wordt verwezen naar de recente uitbraken in woonzorgcentra in de provincie Antwerpen. In week 33 (die begon op 10 augustus) was 10 procent van de 3.753 nieuwe gevallen van besmetting ouder dan 65. In deze groep vielen echter wel 68 van de 75 doden.

"90 procent van de besmettingen komt op naam van van jongeren, maar 90 procent van de overlijdens treft ouderen. Een perfecte afscheiding tussen generaties bestaat niet", aldus Molenberghs, Hens en Van Damme.

12 procent risico op overlijden voor 85-plussers

Het risico op een overlijden na een coronabesmetting (IFR) bedraagt in ons land 1,25 procent voor de hele bevolking en 0,43 procent voor de populatie buiten de woonzorgcentra. Het percentage loopt op met de leeftijd. Het bedraagt 0,0005 procent bij de 0-24-jarigen, maar stijgt tot 2,2 procent bij de 65-74-jarigen en 12 procent bij de 85-plussers.

Het risico ligt 50 procent hoger bij mannen dan bij vrouwen. Bij de 65- tot 75-jarigen bedraagt het 1,61 procent bij vrouwen en 2,28 procent bij mannen. De IFR voor seizoensgriep schommelt rond de 0,1 procent. Bij Covid-19 en griep zijn respectievelijk 95 en 90 procent van de overledenen ouder dan 65.

Vierde

Uit een internationale vergelijking van het aantal coronadoden staat België op basis van oversterfte vierde in een lijst met twintig landen (772 doden per miljoen inwoners). Spanje (1.013), Italië (867) en het Verenigd Koninkrijk (848) scoren nog slechter. Van onze buurlanden doet vooral Duitsland het bijzonder goed (109 doden).

De onderzoekers wijten de hoge cijfers in ons land aan onze internationale ligging en de dichtbevolktheid. “Bovendien werden de woonzorgcentra met 65 procent van het aantal overlijdens zwaar getroffen tijdens de eerste golf”, klinkt het.

