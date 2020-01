Exclusief voor abonnees “Zolang er 19 burgemeesters zijn heeft dat weinig zin” Naar een fusie van de 6 Brusselse politiezones? Astrid Roelandt en Stephanie Romans

02 januari 2020

20u43 4 De discussie over de fusie van de zes Brusselse politiezones laait weer op. Zowat alle Vlaamse partijen zijn voorstander van zo’n fusie, maar is dat wel de heilige graal? “Niet zolang er 19 burgemeesters zijn.”

Deze oudejaarsnacht werkten de zes Brusselse politiezones nauwer samen dan een jaar geleden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) het zoveelste bewijs dat de fusie 6 Brusselse zones op tafel moet komen bij de federale regeringsonderhandelingen. Zowat alle Vlaamse partijen dienden daar al voorstellen voor in, maar ze stoten op verzet van de Franstaligen. “Omdat hun burgemeesters liever baas blijven in hun eigen zonetje”, klinkt het verwijt dan. Maar is dat de enige reden?

