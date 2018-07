"Zoek de fout": beelden brengen Brusselse bedelaar in nauwe schoentjes mvdb

27 juli 2018

12u17

Bron: Facebook 0 Wie Brussel met de auto binnenrijdt, krijgt op de drukke kruispunten geregeld te maken met bedelaars die al hevig schuddend om wat wisselgeld vragen. 'Essentiële tremor' heet dit, een ziekte die met de jaren erger wordt. Een Brusselse automobiliste heeft eergisteren twee video's online gezet waarin te zien is hoe een bedelaar de aandoening veinst.

De eerste video toont hoe de bedelaar in kwestie samen met een collega rond 6.30 uur 's ochtends door de Koning Albert II-Laan nabij het Brusselse Noordstation wandelt. Hij heeft een rugzak en een kruk bij en wandelt normaal. Diezelde man is drie uur later te zien in de Lambermontstraat, zo'n 2,5 kilometer verder. Deze keer vraagt hij al hevig schuddend om wat kleingeld en steunt hij op een kruk. "Zoek de fout", luidt het in een Frans onderschrift.

Bedelaars zoals deze zijn vaak slachtoffers van mensenhandel en moeten geregeld hun opbrengst afstaan aan anderen uit malafide netwerken. De politie in de hoofstad controleert bedelende families geregeld, maar kan hen het bedelen wettelijk niet verbieden.