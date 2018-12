"Zo vaak gezegd dat die vervallen gebouwen gevaarlijk zijn": jongen (13) kritiek na val van 8 meter door dak Mathias Mariën

24 december 2018

00u00 0 Een 13-jarige jongen uit Brugge vecht voor zijn leven nadat hij door het dak van een vervallen loods is gezakt. Kyano Verbrugghe viel acht meter diep en liep twaalf breuken op in zijn gezicht. Zijn ouders vertellen hoe ze hem al talloze keren waarschuwden voor de gevaren van leegstaande gebouwen. "Maar hij was gefascineerd door zulke panden. We kunnen alleen maar hopen op het beste", zucht papa Birger.

"Stilzitten en een hele dag gamen? Neen, dat is niks voor Kyano", zegt papa Birger Verbrugghe. "Hij is enorm levendig en doet niks liever dan buiten ravotten met zijn vrienden. En Kyano is al langer fanatiek bezig met leegstaande gebouwen. Hij bekijkt enorm veel filmpjes op YouTube en ging er zelf ontdekken in de omgeving."

Die passie werd hem zaterdag bijna fataal. De 13-jarige jongen uit Brugge was zaterdagmiddag met een 15-jarige vriend op pad om het begin van de vakantie te vieren. Toen ze een vervallen loods passeerden, gingen ze naar binnen. Maar plots hoorden de twee iets, en uit schrik dat ze betrapt zouden worden door pakweg de politie, vluchtten ze naar het dak. Een oude golfplaat begaf het echter onder Kyano's gewicht en de tiener viel ruim acht meter diep. Hij kwam vol op zijn gezicht terecht.

Hersenbloeding

Zijn vriend belde meteen de hulpdiensten. Toen die arriveerden, was Kyano nog bij bewustzijn. Hij wandelde zelfs naar de ambulance. Zijn toestand ging echter snel achteruit. "Zijn gezicht is op twaalf plaatsen gebroken en hij heeft ook een hersenbloeding, een klaplong, een gescheurde milt en een verbrijzelde pols. De verwondingen zijn enorm zwaar", zegt zijn vader. "Het is nu bang afwachten hoe de toestand evolueert."

Toch beseft Birger dat zijn zoon door het oog van de naald is gekropen. Een val van dergelijke hoogte is immers vaak meteen fataal. "Hoewel Kyano bij bewustzijn is, blijft zijn toestand nog steeds kritiek", gaat Birger verder. "Er wacht hem ongetwijfeld een heel lange revalidatie. Ondertussen hebben we wel al kort met hem kunnen spreken. Kyano herinnert zich niks meer van de val. Het belangrijkste voor ons is dat hij helder is van geest en iedereen herkent. Ook zijn benen kon hij bewegen."

Paniek

Of de tiener blijvende letsels zal overhouden aan het ongeval, is moeilijk te voorspellen. "Sowieso moet hij nog een tijdje op intensieve verzorging blijven", aldus Birger.

Volgens de familie heeft het snelle optreden van de 15-jarige vriend een groot verschil gemaakt. "Wat als hij in paniek was geraakt en gewoon was weggegaan? Dan lag Kyano daar alleen en was het mogelijk veel slechter afgelopen", zo klinkt het.

Papa Birger heeft het enorm moeilijk, vertelt hij. Want hij had zijn zoon "talloze keren op het hart gedrukt" om weg te blijven uit de vervallen panden die hem zo fascineerden. "Toen dacht ik zelfs nog niet aan het feit dat hij door een dak zou kunnen vallen, maar wel aan de dingen die in zo'n gebouw blijven rondslingeren. Zoals zaken van drugs en dergelijke. Jammer genoeg luisterde hij niet naar onze waarschuwingen. In het ziekenhuis hebben we hem nog niet aangesproken op zijn gedrag. Dat zal hopelijk later gebeuren als Kyano terug aan de beterhand is.”