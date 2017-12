"Zo'n 115 kinderen van Belgische jihadisten zitten in Syrië en Irak" belga

07u59 37 Photo News Op dit moment zouden ongeveer 115 kinderen van Belgische jihadisten in Syrië en Irak zitten. Dat schrijft La Libre Belgique naar aanleiding van een vraag van volksvertegenwoordiger Georges Dallemagne aan minister Jan Jambon.

De kinderen zijn allen jonger dan twaalf en de meerderheid van hen is jonger dan zes. De Belgische overheid heeft volgens de minister van Binnenlandse Zaken geen weet van "gevallen van minderjarigen die betrokken zouden zijn bij gewelddaden", maar de meeste kinderen zijn wel "blootgesteld aan geweld en mogelijk ook aan indoctrinatie". De situatie is potentieel veel problematischer voor kinderen die vanaf hun zesde getraind zijn door IS en voor jongeren die ginder meerderjarig werden.

Sommige kinderen werden meegesleurd naar oorlogszones door hun ouders, andere zijn ginds geboren, vaak als kinderen van Belgische jihadisten die gedood werden. Zo weet La Libre dat een van die ter plaatse gedode Belgen twee kinderen naliet, van wie een van een Syrische moeder. De kinderen hebben automatisch recht op de Belgische nationaliteit omdat de vader zelf in België geboren was.

Alle minderjarigen die terugkeren uit Syrië of Irak worden opgevolgd door de bevoegde jeugdinstanties, zegt Jambon.