"Zó blij met ons gezin. Maar twee kindjes moeten afgeven: die pijn blijft" Aan het graf van een geliefde: Ter gelegenheid van Allerheiligen, morgen, bezocht uw krant de kerkhoven van Antwerpen en Gent. Om met mensen te praten over de dood, en wat er echt toe doet, in het leven. Nadine Van Der Linden

06u30 0 Twee Maxi-Cosi’s bij een graf, je ziet het niet vaak. Het gezin Coppens bezoekt de sterrenkindjes vaak, en ook thuis zijn ze nog erg aanwezig.

Twee Maxi-Cosi’s bij een grafje in Gent, het is geen alledaags zicht. De familie Coppens komt terug van een schoolfeestje, en doet wat ze wel vaker doen: met z’n allen langsgaan bij ‘ons Larsje en ons Nielsje’. Het graf ligt er piekfijn verzorgd bij. Els is blij, als we dat opmerken. "Dat is het enige wat ik nog voor mijn kindjes kan doen." Ook thuis is er een kastje, speciaal voor hen, met foto’s en voetafdrukken. In de ochtend wordt er ‘Goedemorgen Larsje, goedemorgen Nielsje’ gezegd door iedereen, in de avond gaat het van 'Slaapwel'. "Ik kom nog vaak naar deze plek. Maar steeds meer zijn Larsje en Nielsje ook thuis."