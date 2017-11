'Zieke' restauranthouder streek 18.000 euro aan uitkeringen op terwijl hij gewoon aan het werk was EB

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De Brugse strafrechter heeft een 52-jarige restaurantuitbater uit Blankenberge veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden voor subsidiefraude. Carlo H. ontving in totaal 18.000 euro ziekte-uitkering, terwijl hij gewoon als zaakvoerder aan de slag bleef.

De man liep al 60 veroordelingen op voor de politierechtbank. Hij moest zich ook al meermaals verantwoorden voor allerhande gesjoemel. H. liep onder andere veroordelingen op voor schriftvervalsing, slagen aan politie, faillissementsmisdrijven en een hele reeks inbreuken op de sociale wetgeving. Momenteel loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek naar een schending van zijn beroepsverbod. In dat dossier zat hij enkele maanden in voorhechtenis.

Rugoperatie

Sinds september 2014 liet Carlo H. zich inschrijven als werknemer, maar uit het onderzoek bleek dat hij in de praktijk zaakvoerder bleef van restaurants The Rat Pack en Bistro Sax. Na een rugoperatie was de beklaagde van september 2015 tot september 2016 arbeidsongeschikt. Daarom ontving hij iets meer dan 18.000 euro ziekte-uitkering, terwijl hij in de restaurants gewoon de plak bleef zwaaien. Bij een controle van de sociale inspectie stond de zogezegd arbeidsongeschikte werknemer bijvoorbeeld zelf de controleurs te woord.

"Paal en perk dient gesteld aan dergelijke immorele praktijken die ons systeem van onderlinge solidariteit volledig uithollen en het op termijn onbetaalbaar maken voor sociaal zwakkeren en zieken", stelde de rechter. Toch hield de rechter ook rekening met de argumenten van de verdediging, die pleitte dat H. nu wel op het rechte pad blijft. Daarom besliste de rechter om de beklaagde voorwaarden op te leggen. Zo moet hij zijn job als kok behouden en mag hij niet opnieuw zelfstandig worden.

