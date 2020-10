"Zeven op tien artsen kunnen het niet meer aan” SVM

09 oktober 2020

14u23

Bron: Belga 2 Uit een interne bevraging van huisartsenverenging Domus Medica blijkt dat 70 procent van de aangesloten huisartsen zegt dat ze de coronacrisis niet verder aankunnen. In de categorie van 31 tot 40 jaar loopt dat zelfs op tot 78 procent. Dat heeft Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel in de corona-evaluatiecommissie van het Vlaams Parlement gezegd. Aan de bevraging namen 1.304 artsen deel.

Van Giel noemde de artsen "superhelden”. “Maar ze zitten wel op de rand", merkte hij op. Hij begon zijn uiteenzetting met de vaststelling dat de huisartsen en hun kringen geen plan, geen materiaal en geen financiën hadden om de coronacrisis te lijf te gaan toen ze in maart de kop opstak.



"De huisartsen hebben zich moeten heruitvinden", betoogde hij. "En ze hebben dat gedaan met veel flexibiliteit, veel voluntarisme en ook veel solidariteit van de bevolking. Al brokkelt het draagvlak de laatste tijd erg af.” Hij wees erop dat we nog minstens zes maanden te gaan hebben, "want voor maart zijn we nog niet van corona af".

“Vaak de speelbal”

Van Giel klaagde aan dat de huisartsen vaak de speelbal waren van het 'gepingpong' tussen het federale en het Vlaamse niveau. Hij hekelde ook de krakkemikkige manier waarop de vorige regering communiceerde over de coronamaatregelen. "Toch zijn de huisartsen beschikbaar gebleven als poortwachters en als vertrouwenspersonen. Zo hebben we zelf draaiboeken opgesteld om de fysieke consultatie opnieuw mogelijk te maken.”



Van Giel wees er nog op dat huisartsen 57.000 van de 69.000 Vlaamse coronabesmettingen behandeld hebben. "Zij hebben dus 83 procent van de coronapatiënten voor hun rekening genomen", benadrukte hij. "Voor de palliatieve zorg ligt dat percentage op 57 procent.”

“Testbeleid wijzigde om de haverklap”

Bepaald vernietigend sprak Van Giel over het test- en tracingsbeleid. "We waren op 4 mei niet klaar voor het testen. We zijn daar toen te snel mee moeten starten", zei hij. "Het bleek toen ook dat de resultaten niet of veel te traag binnenkwamen. Het testbeleid wijzigde bovendien om de haverklap, wat het vertrouwen ondermijnde. Net dat vertrouwen is nodig om een degelijk test- en tracingsbeleid te ontwikkelen."

Van Giel wil daarom dat er in de toekomst beter wordt nagedacht over hoe de testcapaciteit wordt ingezet. "En daarbij moet in gedachten worden gehouden dat testen een ketenactiviteit is.”

