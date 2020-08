“Zet agenten in burger in om te controleren of passagiers mondmasker dragen op bus of tram” SVM

Bron: Belga 2 De christelijke vakbond ACV roept op tot een strengere handhaving van de mondmaskerplicht op de bussen en trams van De Lijn. Secretaris Jo Van der Herten denkt bijvoorbeeld aan de inzet van agenten in burger.

Hoewel het nu al maanden verplicht is om mond en neus te bedekken op het openbaar vervoer stellen chauffeurs van De Lijn nog regelmatig inbreuken vast, zegt Van der Herten. “Daarom zijn we vragende partij om een tandje bij te steken op vlak van handhaving", klinkt het.

Chauffeurs kunnen de politie in principe nu al vragen om ondersteuning wanneer ze inbreuken vaststellen. “Maar als mensen een politie-uniform zien, zijn ze natuurlijk geneigd om meteen dat mondmasker op te zetten. Op de weg ga je ook trager rijden van zodra je politie ziet”, stelt Van der Herten. Chauffeurs die zelf reizigers aanspreken, lopen dan weer risico om agressie uit te lokken.

“Meteen verbaliseren”

Politieagenten in burger laten controleren op mondmaskers is daarom een beter idee, meent ACV. "Die agenten kunnen dan mensen aanspreken op het feit dat ze geen masker dragen en meteen verbaliseren. Ik denk dat het intussen wel algemeen geweten is dat het verplicht is op het openbaar vervoer."

De vraag leeft al langer binnen de vakbond en werd vorige week ook aangekaart bij De Lijn. De openbaarvervoermaatschappij zou de vraag al gesteld hebben aan de politie, zegt Van der Herten. Concrete resultaten zijn er vooralsnog niet uit de bus gekomen.

