“Zelden zo’n seksueel roofdier gezien”: 75-jarige recidivist krijgt 15 jaar cel voor verkrachtingen en aanrandingen mvdb

09 januari 2020

15u16

Bron: Belga 2 Het hof van beroep in Luik heeft een 75-jarige inwoner van de Naamse deelgemeente Jambes veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van verscheidene jonge vrouwen.

De slachtoffers waren tussen 13 en 32 jaar oud op het moment van de feiten tussen 2012 en 2017. In eerste aanleg had hij in Namen 12 jaar cel gekregen. De zeventiger is een recidivst en werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.



De beklaagde maakte misbruik van de kwetsbare toestand van zijn slachtoffers om hen voor zich te winnen. Hij ging steeds op dezelfde manier te werk: hij gaf hen drankjes waaran middelen die het bewustzijn onderdukten en drugs waren toegevoegd. Toen de vrouwen ontwaakten, realiseerden ze zich dat ze waren misbruikt en dat er naaktfoto's van hen waren genomen.

Alle maatregelen die werden genomen na een eerdere veroordeling, hadden klaarblijkelijk geen enkel effect. “Ik heb zelden zo’n gevaarlijk seksueel roofdier gezien”, zei de advocaat-generaal.